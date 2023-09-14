柯文哲：高虹安受太多关注 民进党应适可而止

台湾民众党籍新竹市长高虹安争议缠身，民众党总统参选人柯文哲回应时说，高虹安受到太多关注，并敦促执政民进党适可而止，“不要打到老百姓都觉得这是在做什么”。

综合台湾《联合报》和中央社报道，民众党主席柯文哲星期四（9月14日）出席民众党台中立委第一选区（大甲、大安、外埔、清水、梧栖）参选人蔡壁如大甲服务处座谈，会前他接受媒体联访。

针对高虹安的争议，柯文哲说，高虹安从去年九合一地方选举到现在受到太多关注，当时资策会告她背信、诈欺、侵权，最后法律也是不起诉；去年到现在指控高虹安的10件有八件不是真的，“不敢说完全没有错，但要合乎比例原则”。

柯文哲称，去年新竹市长选举高虹安会赢，就是因为民进党打过头，打到最后老百姓觉得“这是在做什么”，他劝告民进党凡事适可而止。

针对高虹安被指有“后宫干政”问题，以及民众党内用人引发争议，柯文哲回应称，目前民众党内也在讨论，政治人物的家人界线要怎么划。他说，民众党将订一个规范：公务方面，亲友有哪些可以做、哪些不可以做。

他称：“人活在世界中有时候会感冒，吃饭都会咬到舌头，重点不是犯错，而是检讨改进，要有反省改进的能力。”

高虹安近一周来深陷搭豪车、住豪宅及男友干政等争议。有台媒星期三（13日）报道，高虹安上周以市政繁忙为由，辞去民众党选举决策委员会委员和中央委员的职位。但民众党中央委员会决议慰留高虹安中央委员一职，建议先请假。

柯文哲说，高虹安现在是新竹市长，兼新竹市选委会主委，不能兼民众党选举决策委员，因为涉及利益冲突，民众党的市长是当然党中央委员，目前因为高虹安涉及官司等问题在请假中。