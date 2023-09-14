台湾连续第八年调涨基本工资

台湾行政院星期四（9月14日）通过议案，将每月基本工资调涨4.05%至2万7470元（新台币，下同，约1171新元）。这是台湾总统蔡英文上任以来，连续第八年调涨基本工资。

综合台湾风传媒和《联合报》报道，台湾劳动部说，基本工资审议委员会于本月8日通过基本工资调整案，决议自2024年元旦起，每月基本工资调涨从2万6400元调涨至2万7470元、时薪从176元调涨至183元，涨幅约4.05%。

台湾行政院院会星期四通过议案，预估将有179万名劳工受惠。

台湾劳动部称，劳资双方和政府连带劳健保等社会保险支出也将随之增加，其中劳工每月劳保多缴25元、健保多付17元。劳动部推估，三方一年合计共增加约243.13亿元支出，其中216.9亿元是雇主承担。

台湾劳动部称，由于近来民生物价的涨幅有感，为了维持劳工基本生活的实质购买力，此次基本工资审议委员会议的劳资委员都不反对调涨基本工资，并通过理性讨论努力谋求可接受的最大共识。经综合考量整体经济社会情势后，获得本次结论。

台湾劳动部称，基本工资3万元是台湾政府努力的方向，即便面临疫情及全球经济衰退的冲击，自蔡英文政府上任以来，仍每年检讨基本工资且逐年稳健调升，具体实践落实照顾基层劳工的承诺。未来，劳动部也会继续努力，在各项劳动政策的推动上，持续为劳工权益打拼。