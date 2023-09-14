中国商务部批欧盟严重扰乱全球汽车产业链供应链

针对欧盟宣布将对中国出口电动汽车发起反补贴调查，中国商务部作出强硬回应，批评欧盟有关措施是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。

根据中国商务部官网，中国商务部新闻发言人星期四（9月14日）以答记者问的方式指出，中国对欧盟领导人宣布即将对中国电动汽车发起反补贴调查，“表示高度关切和强烈不满”。

发言人说，中国认为欧盟拟采取的调查措施是以“公平竞争”为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并将对中欧经贸关系产生负面影响。

发言人强调，中国电动汽车产业近年来快速发展，竞争力不断提升，是坚持不懈开展科技创新、构建完整产业链供应链的结果，也是通过艰苦努力、凭借自身实力赢得的竞争优势。

发言人还说，中欧汽车产业有着广泛的合作空间和共同利益，经过多年发展，早已形成“你中有我，我中有你”的格局。欧盟汽车企业在中国投资经营多年，中国市场已成为众多欧盟车企最大的海外市场。中国始终秉持开放合作的态度，欢迎欧盟汽车企业进一步扩大对华投资，包括电动汽车在内的投资。

发言人最后表示，中国敦促欧盟从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，与中国开展对话磋商，为中欧电动汽车产业共同发展创造公平、非歧视、可预期的市场环境，共同反对贸易保护主义。

此前，欧盟中国商会也发声明表示反对，指中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成的。

欧盟委员会主席冯德莱恩于当地时间星期三在向欧洲议会发表年度“盟情咨文”时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查，以此保护自身免受受益于国家补贴的中国电动车生产商的影响。

冯德莱恩称：“全球市场现在充斥着便宜的中国电动汽车，由于国家的‘巨额补贴’，它们的价格被人为地压低了，这正在扭曲我们的市场。