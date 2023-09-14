杭州警方侦破首起涉亚运门票电诈案

中国浙江省杭州市公安局星期四（9月14日）通报，侦破首起涉及亚运会门票的电信网络诈骗案。

据中国央视新闻客户端报道，化名小张的民众8月14日通过微博发布求购亚运会赛事门票信息。信息发布不久，一个自称某票务网站员工的人员私信联系小张，称有内部渠道，可以“原价100+30元（人民币，下同，约24新元）”的价格出售亚运会门票。

小张按对方要求填写购票信息后，收到一条以某票务网站名义发送的短信，称预订成功，小张信以为真。付款后，对方又以备注姓名和时间导致系统出错为由，要求小张重新支付。小张再次付款130元后，对方又以多次操作导致票被冻结为由，需要小张支付更多金额激活。小张意识到被骗，于是向公安机关报案。

杭州市公安局涉亚运案件攻坚专班发现该案后，迅速和上城公安分局联动侦办。8月22日，工作专班在外省抓获涉嫌诈骗的三名嫌犯。工作专班在进一步深追细查，历经五省市循线追踪后，发现一条跨省涉诈短信发送链路。9月12日，工作专班在外省摧毁一个短信运营平台公司，传唤审查四人，以诈骗罪刑事拘留两名嫌犯，查获大量银行卡、手机等涉案物品。

经侦查发现，嫌犯作案时假冒“杭州亚运会官网”，或以相关票务网站、交易平台的名义，结合诈骗话术精准发送短信，如显示“请在15分钟内完成订单支付并出票”“因备注日期格式错误，导致无法出票，请重新支付”等内容，使受害人相信并诱导多次转款。目前，通过涉诈短信平台，初步串并全国案件200余起，涉案价值100余万元。案件正在进一步侦办中。

除此案外，杭州市公安局涉亚运案件攻坚专班已组织开展对票务类电诈案件的研判，部署了三波集中收网行动，抓获120余名诈骗及黑灰产嫌犯。