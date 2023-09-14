赖清德新北竞选总部预定11月开放

台湾副总统、民进党总统参选人赖清德新北竞选总部预定11月开放。

据台湾《自由时报》星期四（9月14日）报道，据悉，赖清德竞选办公室已与新北市板桥区汉生东路上一处店铺签约，距离新北市政府步行仅五六分钟。记者星期三（13日）实地走访，该店铺铁门拉下、大门紧闭，门口张贴“施工中”的公告。

赖清德竞选办公室发言人、新北市议员戴玮姗证实，新北竞总在紧锣密鼓装修中。按照规划，赖清德将在全台各县市成立竞选总部，如无意外，新北竞总将于11月对外开放，很可能是在全台成立的第一个竞总。

对于外界联想竞总首站插旗新北、又紧邻新北市政府，是否有与国民党总统参选人侯友宜互别苗头的意味？戴玮姗说，赖清德在新北出生，该市也是他的本命区，板桥是新北的都心、最易抵达的行政区，在那里设竞总并不是刻意与谁较劲，一切都是按照选举规划。

国民党总统参选人侯友宜目前在新北市板桥区设立竞选办公室，不对外开放，功能单一、仅当作说明政策与举办记者会的空间。侯阵营透露已有属意地点，新北竞总应该也在板桥区。

上月宣布独立参选的鸿海集团创办人郭台铭则选定郭的“起家庙”板桥慈惠宫旁的南门街连号店铺，现正装修中，慈惠宫庙方说此处并非郭竞总，而是作为板桥办事处，方便总统连署作业。

外传民众党总统参选人柯文哲的竞总将设在新庄区中华路三段，副都心的全新商办内，主要考量是邻近捷运、位置交通便利，占地也较大，竞办的人力、组织要员已陆续进驻。