台湾指两岸融合发展示范区意见是中国大陆一厢情愿做法

台湾陆委会指中国大陆发布的两岸融合发展示范区意见，是统战作为的一环，中国大陆一厢情愿的做法。

陆委会星期四（9月14日）在官网上说，这份意见是中国大陆对台单边设定的“融合促统”统战作为的一环，并指中国大陆尝试以同等待遇、经济利益为掩饰，拉拢诱引台湾民众、企业赴陆融入中国大陆制度法规规范，完全是中国大陆一厢情愿的做法。

陆委会认为，意见提及“交流”21次、“合作”33次，显见大陆认同透过两岸交流合作，才能营造合宜的互动氛围。

陆委会说：“我们再度提醒陆方，应该正视两岸体制、生活方式与价值观不同，陆方应尊重台湾人民对于自由、民主与尊严的坚持，且在两岸逐步恢复交流过程中，涉及诸多政策、法规、行政执行及安全等问题，需要回归两岸既有对话协商机制进行协调沟通，并做妥善安排，方能保障民众权益，促进两岸良性互动。”

中国大陆官方星期二（12日）发布《中共中央、国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区的意见》，提出鼓励台湾人在闽购房置业，打造“同城生活圈”，研究放开台湾信息服务等行业准入等项目。

中共中央台办副主任潘贤掌星期四在新闻发布会上说，这份意见的重点是“不断完善促进闽台融合发展政策措施，率先落实台胞台企同等待遇”。

国家发展改革委副主任丛亮也在新闻发布会上说，中国大陆要争取早日实现两岸民众坐着高铁，轻松跨过台湾海峡的梦想，促进更多台湾商品“搭乘中欧班列等畅达欧亚市场”。