李家超：粤港澳大湾区必成全球最具竞争力地区之一

香港特首李家超说，他有信心粤港澳大湾区必将发展成为全中国乃至全球最有活力、最具竞争力的地区之一。

据香港中通社报道，首届粤港澳大湾区发展工商大会星期四（9月14日）在澳门举行。李家超当天在活动上以视像形式致辞时，作出以上表述。

当前，大湾区人口已达8600万，去年经济总量超过1万9000亿美元（约2万5853亿新元），相当于全球第10大经济体。李家超说，在中央政府支持下，大湾区实力无限，潜力无限，持续贡献国家的经济发展和对外开放。香港全力对接大湾区建设、“一带一路”倡议等国家战略，善用作为国际金融、航运、贸易中心的地位，推动高质量发展大湾区，不断增强发展动能。

香港特区政府成立了融入国家发展大局督导组，由特首亲自担任组长，三位司长担任副组长，落实创新并具主动性的政策措施。李家超说，督导组带领香港积极推动大湾区与“一带一路”建设深度融合，携手各大湾区城市，迈向更广领域、更深层次和更高水平的合作，将大湾区打造成为“一带一路”倡议的重要支撑。

港府正在香港举办第八届“一带一路高峰论坛”。李家超说，今年是共建“一带一路”倡议10周年，论坛吸引近6000个来自世界各地的人士登记参加，代表团多达100个，数字是历届之冠，充分证明香港以至整个大湾区充满商机、吸引力和发展潜力。

中央政府在8月底公布《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，打造深港科技创新合作区成为世界级创新平台。李家超认为，加上横琴粤澳深度合作区、前海深港现代服务业合作区、广州南沙粤港澳全面合作示范区等带来的重要机遇，他有信心大湾区必定会发展成为全中国以至全球最有活力、最具竞争力的地区之一。