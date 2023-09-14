西南大学通报保安扔掉毛像纪念花束：工作人员处置不当被停职

针对网传“保安扔掉校内毛泽东塑像前花束”的消息，中国西南大学回应称，对发生此事件深表歉意，学校保卫处工作人员处置不当，被停职检查。

西南大学星期四（9月14日）在官方微博就网传“保安扔花事件”发布情况说明称，学校对事件高度重视，立即成立工作组进行调查处置。

西南大学称，9月9日下午4点50分左右，两名学生前往学校毛主席塑像前献花并进行直播。学生离开后，学校保卫处现场工作人员黄某，未经请示擅自安排保安将鲜花移到值班室外墙边。

学校强调，过程中未发生“践踏花束、乱扔垃圾桶”行为，学校在事后已与当事同学“充分沟通”，并“取得谅解”；因工作人员黄某现场处置不当，学校决定对其停职检查，后续将按有关规定对相关责任人进行严肃处理。

香港明报星期三（13日）报道，中国社交平台流传的图片显示，位于重庆的西南大学保安人员在校内毛泽东塑像前抱走花束，观察者网微博帐号“风闻社区”指出，这是保安在9月9日毛泽东逝世47周年当天，把学生在塑像前的献花清理走，引起部分学生不满。

“风闻社区”称，当时西南大学多名学生自发到校内毛泽东塑像前献花缅怀，遭学校保安粗暴对待，“把我们的花拿走扔到角落里，不忘踩几脚，又扔进垃圾桶”。“风闻社区”的上述帖文目前已不可见。