深圳交通局拒公开炫富事件调查结果引质疑

时隔近半年，针对3月发生的“北极鲶鱼”炫富事件，中国广东省深圳市交通运输局“不予公开相关信息”的答复再次引发舆论质疑。

据海报新闻报道，人民网深圳抖音账号9月10日发布一条消息，有网友在社交平台晒出一份答复函，指该答复函是深圳市交通运输局对“北极鲶鱼”炫富事件信息公开申请的答复。

答复函中写道：“经研究，您申请的公开信息不属于我局在履行行政管理职能过程中制作或者获取的信息，不属于《中华人民共和国政府信息公开条例》第二条所称的政府信息。依照《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第三项的规定，我局决定不予公开。”

网民纷纷对官方上述答复表示失望，不少网友说，“等了个寂寞”，也有网友表示，从答复函中看到的是“权力的傲慢”，并质疑相关部门是在借助时间让该事件悄然过去。

深圳市交通运输局工作人员星期二（9月12日）就此事表示，会将诉求反馈给主管部门，会有主管部门去核查。

据早前报道，网名为“北极鲶鱼”的网友今年3月22日在社交平台发布“我家那么多钱都是韭菜供的我怎么能不喜欢呢”、“我只知道我家有9位数”、家人“感觉贪了”等言论，被质疑炫富并引发轩然大波。

根据该网友发布的照片等信息，网友推测该女子姓钟，其爷爷是曾担任深圳市交通运输局某分局局长的钟某某。钟某某随后回应称，“家中有9位数”的说法不实。

深圳市交通局在3月24日发布情况通报称，网上言论提及的当事人是该局原货运分局干部钟某某，已于2007年退休，该局已就相关信息开展核查，将及时通报有关情况。

虽然网友对“不予公开”的回应非常不满，但据《法治周末》报道，有法律界人士认为网民以“申请政府信息公开”的形式，向深圳市交通局申请公开“北极鲶鱼”事件的调查结果，是用错了方法，因为“公务员是否违纪的调查信息”的确不属于政府信息。若要公布调查结果，也只能通过深圳市纪委监察委对外发布。

不过，湖南师范大学法学院教授黄捷说，“虽然对公务员是否违纪的调查信息不属于政府信息，网民不能通过申请政府信息公开的途径获取。但对于这类社会各界高度关注的事件，相关部门在调查结束后，处理结果还是应该依据相关的法律规则向社会公开。”