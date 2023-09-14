习近平强调新时代办公厅工作要提升政治站位和强化政治担当

中共总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平对新时代办公厅工作作出指示时强调，要提高政治站位，深化政治机关建设，并强化政治担当，加强统筹协调和督促检查。

据新华社星期四（9月14日）报道，习近平对新时代办公厅工作作出指示时指出，中共党委和政府办公厅在中共和国家治理体系中居于特殊重要地位、肩负重要职责使命。

习近平强调，中共党委和政府办公厅在新征程上应有新担当新作为新气象。要提高政治站位，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，胸怀“国之大者”，深化政治机关建设，坚定维护中共中央集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同中共中央保持高度一致。

他也强调强化政治担当，紧紧围绕全面贯彻中共二十大精神，加强统筹协调和督促检查，形成强大合力，力戒形式主义，推动中共中央决策部署落地见效。

习近平还说，要提升政治能力，坚持守正创新，更好发挥中共党委和政府参谋助手的重要作用。要落实政治责任，坚定不移推进全面从严治党，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

全国党委和政府秘书长会议星期三（9月13日）至星期四（14日）在北京召开。中共政治局常委、中央办公厅主任蔡奇出席会议，传达习近平指示并讲话。

会议指出，习近平指示肯定中共十九大以来党委和政府办公厅的工作，对全面贯彻落实中共二十大精神、进一步提高办公厅工作的能力水平提出明确要求，具有很强的政治性、指导性和针对性，为做好新征程上办公厅工作指明了方向。

会议强调，习近平关于办公厅工作的讲话和指示批示，系统回答了新时代办公厅的政治要求、职责定位、主要任务、工作标准、队伍建设等一系列重要问题，是新时代新征程做好“三服务”工作的根本遵循，一定要把讲话和指示批示精神落实到办公厅工作全过程各方面。

会议提出，要进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，带头做到“两个维护”，紧扣中共二十大确定的目标任务，强化政治担当，切实提高政治把关能力，更好履行抓落实的基本职能，全力推动中共中央决策部署落地见效。

会议提到，要适应新形势新任务，全面提高“三服务”工作能力水平，着力加强统筹协调，着力当好参谋助手，着力确保政令传输安全畅通，着力筑牢保密防线，着力做好服务保障。要落实政治责任，以更高标准、更严要求、更实措施加强办公厅自身建设。