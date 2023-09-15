中国常驻联合国代表：一个中国原则不容侵犯

针对台湾近期炒作“参与联合国诉求”、曲解联大第2758号决议等行为，中国常驻联合国代表张军阐明中方立场时强调，一个中国原则不容侵犯。

第78届联合国大会9月5日于纽约联合国总部开议，9月19日至26日举行总辩论。台湾外交部长吴钊燮连日来投书美日等外国媒体，称联大第2758号决议遭错误诠释，以致2300万台湾人民被不当排除在联合国体系之外。

据中国常驻联合国官网星期四（9月14日）发布的消息，中国常驻联合国代表张军针对上述议题发表讲话，阐明中方严正立场。

张军说，台湾近期伙同一部分外部势力，再次炒作“台湾参与联合国”，要求“重新解释联大第2758号决议”。这是“台独”分裂势力和部分反华势力借第78届联大开幕“蹭热度”的又一波政治闹剧，其实质是借台湾“国际参与”问题搞政治操弄，目的是服务民进党岛内选情、服务一些外部势力“以台制华”战略。

他指出，“台湾参与联合国”是一个彻头彻尾的伪命题。联合国是由主权国家组成的政府间国际组织，“台湾作为中国的一个省，没有任何根据、没有任何理由、没有任何权利参加联合国及其相关机构”。 这是联合国宪章的规定，是全体会员国必须遵循的原则和应该履行的义务。这是大是大非问题，不存在丝毫模糊空间。

张军提及，中国政府在坚持一个中国原则的前提下，曾对台湾参与世卫大会、国际民航组织大会等作出妥善安排。民进党顽固推行“台独”分裂，拒不接受“九二共识”，致使有关安排的政治基础不复存在，责任完全在民进党。

他提出，一个中国原则是国际社会的普遍共识，是遵守国际关系基本准则的应有之义。民进党和一些外部势力鼓噪“台湾参与联合国”，本质上是要制造“两个中国”、“一中一台”，这是对国际关系基本准则的公然挑战，是对以联合国为核心、以国际法为基础的国际秩序的公然挑战，绝不可能得逞。

张军指出，1971年第26届联大通过第2758号决议，从根本上解决了谁在联合国代表中国的问题。决议明确承认中华人民共和国政府的代表为中国在联合国的唯一合法代表。 从那时起，包括台湾在内的全中国在联合国的代表权问题就已经从政治上、法律上、程序上彻底得以解决。民进党和一些外部势力为服务他们的政治议程，“罔顾台湾是中国一部分的事实与法律，以各种方式歪曲联大第2758号决议，纯属混淆视听、自欺欺人”。

张军最后正告民进党和部分外部势力，联大第2758号决议不容曲解，一个中国原则不容侵犯。无论以什么借口，“台湾参与联合国”不可能得逞。无论花样如何翻新，“挟洋谋独”、“以台制华”注定逃不掉失败的结局。中方将继续坚持“和平统一、一国两制”基本方针，努力推动两岸关系和平发展，坚决粉碎“台独”分裂和外来干涉图谋。