香港创业板指数暴跌至25点 几乎抹零

香港创业板指数持续下滑，星期四（9月14日）更跌至仅剩25点，几乎“抹零”。

综合香港中通社和财联社报道，截至星期四收盘，香港创业板指数收报25.86点，成交额约为5940万港元（下同，约1035万新元），年内跌幅达近30%；距离2007年1823.74点的历史高位，更是几乎“抹零”。

据港交所今年8月数据，创业板的334支个股中，只有七支月成交总额超过1亿元，分别是惠陶集团、维亮控股、纳尼亚集团、耀星科技、大唐潼金、传承教育和中国有赞；主板上市的腾讯控股，一天的成交量就有数十亿。

整个8月，不少创业板个股的成交额为零，更已有32个月没有任何新股上市。

根据港交所官网介绍，香港创业板为中小型企业而设，服务对象是希望通过上市集资进一步发展业务的中小型发行人，其上市要求低于主板，但持续责任与主板类似。

成立之后，香港创业板在2007年金融危机泡沫破裂后一度大跌超74%；2008年，港交所简化转往主板的程序，创业板变相成为转主板踏脚石；2009年，该指数再度大涨超过75%；但自2015年后震荡下跌，如今只剩25点。

对此，不少业内人士认为，香港创业板交投冷淡，近期更有沦为“仙股”“庄股”基地倾向。