中国高校专硕延长为三年成趋势

中国多所高校近日公布2024年硕士研究生招生简章，三年制的专硕正在成为趋势。

据中国新闻网星期五（9月15日）报道，深圳大学将从2024年起，将该校的硕士研究生专业学位全面调整为三年（除翻译专业外）；陕西理工大学也宣布所有学科硕士专业学制均为三年。

中国《高等教育法》规定，硕士研究生教育的基本修业年限为二至三年，博士研究生教育的基本修业年限为三至四年。高等学校根据实际需要，可以对本学校的修业年限作出调整。

报道指出，中国多所高校都对专硕的修业年限进行调整，有的如东南大学、中南大学等，规定所有专业的硕士研究生学制均为三年，中南大学还规定全日制研究生的最长学习年限为五年，优秀硕士研究生可以提前半年申请毕业；有的如山东大学、厦门大学、南京大学等，规定少数专业的学制为两年，其他均为三年；有的则是少量调整，规定部分专业为三年，其他仍为两年。

受访学生告诉中国新闻网，多出一年会带来很多影响，学生需要花更多的精力应对课业压力和找工作的压力，很多专硕的学费还比较高。多出一年还意味着找工作、考公、考证的时间延后一年，而年龄又是用人单位考量的标准，这是学生们无法忽视的。

这名学生说：“我身边也有一些人选择出国，他们认为出国读研的时间短、收益高。”他认为，如果学校只是单纯延长学制，而不从根本的培养质量上入手，延长一年两年可能无济于事。

但也有学生认为，三年制比两年制多出一年的缓冲期，时间没有那么赶，能有更好的状态来学习和准备就业。