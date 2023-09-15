中企方正科技拟斥资9.43亿人民币在泰国投资新建生产基地

中国上市企业方正科技集团股份有限公司（下称“方正科技”）星期四（9月14日）公告，该公司拟斥资9.43亿元人民币（约1.77亿新元）在泰国投资新建方正科技（泰国）智造基地项目。

据中新社报道，公告显示，本次对外投资资金来源于方正科技自有资金和自筹资金。方正科技计划购买位于泰国巴真府洛加纳工业园中面积约122亩的土地，以满足公司泰国子公司注册及未来项目建设需求。该项目同时生产高多层板和高密度互连板（HDI）产品，既能满足交换机、服务器等产品需求，也能满足光模块、汽车电子、消费电子HDI产品的需求。

方正科技初步计划分阶段实施建设泰国生产基地，这次对外投资一次性完成一期厂房建设，将根据市场环境变化和客户需求在适当时机进一步投资建设二期工厂。

关于这次对外投资的目的和对公司的影响，方正科技说，公司产能目前集中在中国国内，在泰国投资新建生产基地，是公司稳定现有境外业务和开拓境外新业务的必要条件，是至关重要的战略部署。此举有利于完善公司境外生产基地的布局，建立境外产品服务供应能力，满足境外客户的订单需求，提升公司的国际竞争力和境外服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。

方正科技进一步说，泰国作为新兴市场经济体，具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势，近年来也承接了较多的印制电路板（PCB）产能转移，PCB相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设生产基地的需要。这次在泰国投资新建生产基地，有助于公司利用泰国良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务。