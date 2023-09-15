中国8月份各线城市房价跌速加快

中国8月份房价下跌速度加快，各线城市新房、二手房房价环比跌幅扩大，房地产市场持续承压。

彭博社根据中国国家统计局星期五（9月15日）公布的数据计算，8月份70个中大城市（不含保障性住房）新建商品住宅均价环比下降0.29%，7月份下跌0.23%；二手住宅价格环比下跌0.48%，为2014年以来最大跌幅。

中国国家统计局数据显示，8月份一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；二线城市的价格环比下降0.2%，降幅与上月相同；三线城市的价格环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

二手住宅方面，8月份一线城市二手住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.6个百分点；二、三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.4%，降幅均与上月相同。

数据还显示，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点；二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；三线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

另一方面，一、二线城市二手住宅销售价格同比分别下降1.6%和3.0%，降幅比上月分别扩大0.2和0.3个百分点；三线城市二手住宅销售价格同比下降3.5%，降幅与上月相同。