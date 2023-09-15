网信办：进一步加强网络侵权信息举报工作

中国官方印发文件，提出进一步加强网络侵权信息举报工作，以推动建立良好网络生态，维护好网民网络合法权益。

据网信中国微信公众号星期五（9月15日）消息，中共中央网信办印发《关于进一步加强网络侵权信息举报工作的指导意见》（以下简称《意见》），对网络侵权信息举报工作进行系统谋划和整体安排。

《意见》从个人和企业两方面，提出保护网络合法权益的具体举措。个人方面包括重点受理处置未取得个人同意或违反国家有关规定，泄露公民家庭住址、身份证件、联系方式等个人信息的举报线索；重点处置窃取、兜售个人信息的违法网站、账号；从严处置首发、首转、多发、煽动传播网络暴力信息的账号。

企业方面包括重点处置以吸睛引流、增粉养号、恶性竞争、不当盈利为目的，通过捏造事实、主观臆断、歪曲解读等方式，侵害企业及企业家名誉、降低公众对企业产品或者服务社会评价，影响企业正常生产经营活动、干扰市场经济秩序的虚假不实信息；严厉打击操控舆论、恶意造谣诽谤企业名誉的网络水军。

中央网信办有关负责人指出，近年来，网络侵权信息时有出现、屡禁不绝，扰乱网络传播秩序，侵害网民网络合法权益，社会反映强烈。网络侵权信息举报工作是网信部门践行网上群众路线的重要举措。

中央网信办有关负责人强调，网络侵权成本低、维权成本高，是当前网民举报维权过程中面临的难点问题。《意见》要求各地网信部门优化举报服务，完善制度规范，统一研判标准，强化技术支撑，健全处置机制，满足网民多层次多样化举报需求。