中国国家统计局称8月份青年就业明显改善 未公布具体数据

中国国家统计局称，从调研和一些部门的数据情况来看，青年人就业在8月份出现明显改善，说明青年人就业政策效果逐步显现。

据中国新闻网报道，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖星期五（9月15日）在新闻发布会做出上述表述。不过，中国国家统计局没有公布8月份青年失业率。

付凌晖称，今年以来各地区、各部门积极采取措施扩大就业。随着经济持续恢复，稳就业政策显效发力，今年以来中国劳动力市场整体趋于活跃。

他说，8月份全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点，也低于上年同期，与疫情前2019年同期持平；大城市就业总体稳定，8月份31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比上月下降0.1个百分点。

付凌晖称，当前就业形势总体稳定，主要是经济稳定恢复，吸纳就业增多。尤其是服务业加快恢复，服务业吸纳就业容量扩大，对于带动就业发挥重要作用，稳就业各项政策也为就业改善创造有利条件。

但他也坦言，就业压力依然存在，尤其是结构性矛盾较为突出，稳定和扩大就业，提高就业质量，仍需要继续努力。

中国国家统计局公布的6月份城镇青年失业率达21.3%，写下新高。该部门在8月份宣布暂停公布青年失业率，并称原因是经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。