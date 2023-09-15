郭台铭拟17日向中选会提交连署申请

鸿海创办人郭台铭宣布与台湾艺人赖佩霞搭档参选总统后，计划在星期天（9月17日）到中选会提交连署申请。

据台湾中央社报道，郭台铭办公室发言人黄士修星期五（9月15日）透露，确定副手后，郭台铭预计9月17日就会到中选会提交连署申请。

至于郭赖配接下来的竞选行程，黄士修说，郭台铭竞选团队仍在规划中，但会“分工合作、分进合击”。预计连署站点17日就会先准备好，连署行动19日开跑。郭台铭多次强调，希望让赖佩霞发挥沟通、协调的能力，借着优势展现团队默契。

不过，赖佩霞持有美国国籍，依据台湾规定，持有外国国籍者不得登记为台湾总统副总统候选人。即使郭台铭和赖佩霞申请连署通过，赖佩霞仍须在11月20日至24日期间正式登记为副总统候选人前放弃美国国籍。

赖佩霞方面表明，已尽快安排放弃美国国籍的程序，并联络律师帮助。

但根据美国在台协会官网消息，AIT需要七至10个工作日审核文件，面谈后申请文件将送美国国务院审查，过程可能需时三个月至六个月，且“无法加速处理申请案”。赖佩霞是否能在11月24日参选登记截止日完成放弃美国国籍程序，成为变数。

据中选会公告，依连署方式申请登记为候选人者，可在9月13日到9月17日向中选会申请登记为总统副总统选举被连署人，中选会将在9月18日公告被连署人，9月19日到11月2日受理连署书件，连署人数门槛为28万9667人；11月14日前公告连署结果。