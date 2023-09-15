英媒：侯友宜要求美国对保卫台湾承诺清楚表态

国民党总统参选人侯友宜计划在来临一周的美国行中，要求拜登政府对保卫台湾的承诺清楚表态。

也是新北市长的侯友宜星期五（9月15日）在英国《金融时报》刊发的专访中，作出以上表述。这是侯友宜今年5月获得国民党提名2024年台湾总统选举以来，首次接受国际媒体采访。

侯友宜说：“我们是盟友，站在同一阵线。我将直接问他们，美国在台协会（AIT）官员他们对保卫台湾的态度，以及能给予我们的支持程度。”

报道称，北京近期对台海空域施加的军事压力，令“武统”的风险增加。

台湾外交部星期四（14日）通报，在过去24小时内，中国大陆派出68架次军机和10艘次军舰在台海周边活动。

根据《台湾关系法》，华盛顿有义务协助台湾自我防卫，但一再回避表明是否在大陆武力攻台时直接出兵干预。美国此战略模糊态度旨在阻止海峡两岸改变台海现状。

另据台湾《自由时报》和中时新闻网报道，侯友宜星期四出发开启为期八天的访美行。他星期五抵达纽约，在肯尼迪机场入境时受到上百名侨胞的热烈欢迎。

AIT主席罗森伯格在社交媒体X（原为推特）发文欢迎新北市长侯友宜到访美国，并表示期待在华府与侯友宜会面。侯友宜抵步时在X发文说，他期待与新、老朋友见面。