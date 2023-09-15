香港贸发局将在法国办推广活动吸引初创企业落户

香港贸易发展局将于下星期二（9月19日）在法国巴黎举行一天的推广活动“成就机遇·首选香港”（Think Business, Think Hong Kong），旨促进法港两地商贸合作关系，希望能吸引初创企业落户香港。这是香港贸发局在冠病疫情结束后，首次到欧洲主办推广活动。

综合香港《明报》《星岛日报》星期五（15日）报道，香港贸发局研究总监范婉儿说，此行的其中一个目标是吸引更多法国当地初创企业落户香港，并期望借此机会向西方商界厘清与香港合作的机遇。

范婉儿指出，欧洲初创公司是香港非本地初创企业的很重要组成部分，香港凭借集资及金融中心的优势，背后有大湾区市场，有利于吸引更多初创公司落户香港，也能给予初创公司空间扩大规模。

她说，冠病疫情结束后，很多欧洲业界尚未了解香港所存在的机遇，“甚至还有人以为香港与大陆尚未通关”，因此香港贸发局有责任通过这次交流，让他们全面了解香港和中国大陆的情况。

这次活动也将涵盖绿色金融、可持续发展、创新科技等范畴。范婉儿称，以发行可持续发展债券市场为例，亚洲仅次于欧洲，反映亚洲对相关解决方案和商业运作转型有很强的需求。当中有35%透过香港发行，与2019年约18%相比，可见香港在这个市场扮演的角色愈趋重要。