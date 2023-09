侯办否认侯友宜访美时要求美方对保卫台湾承诺清楚表态

英国《金融时报》星期五(9月15日)刊发国民党总统参选人侯友宜专访,报道指他将在访美期间要求美方对保卫台湾承诺清楚表态。侯友宜竞选办公室回应时,否认侯友宜将这么做,并称侯友宜只是与《金融时报》记者在夜市进行了简短对话。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道,侯友宜竞选办公室发言人黄子哲说,《金融时报》星期五刊出“台湾反对党参选人(侯友宜)将要求美国就防卫承诺表明态度”(Taiwan opposition candidate to push US for clarity on defence commitments)报道,文内提到的谈话场合是该报记者席佳琳(Kathrin Hille)提议邀请侯友宜一起逛夜市。在逛湳雅夜市的过程中,有很多民众要求签名拍照,所以两人只是简短谈话。

黄子哲说,当时席佳琳问侯友宜若两岸开战,是否认为美国会出兵协防台湾?侯友宜幽默地表示,“这问题也不知该问谁,我到美国会直接询问美方友人,请他们回答”,席佳琳对此回答莞尔一笑。

黄子哲强调,在夜市吵杂的场合下,此非正式专访,侯友宜与席佳琳是在聊天的情境下做出幽默的回答。事实上,侯友宜也因场合不便与时间紧凑,向该记者委婉表达改日再会谈,便提早结束双方的谈话。

黄子哲表示,侯友宜正式澄清他不会在此次访美之旅,要求美国政府对是否出兵防卫台湾一事表态,希望外界不要误解。