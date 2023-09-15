侯办否认侯友宜访美时要求美方对保卫台湾承诺清楚表态

英国《金融时报》星期五（9月15日）刊发国民党总统参选人侯友宜专访，报道指他将在访美期间要求美方对保卫台湾承诺清楚表态。侯友宜竞选办公室回应时，否认侯友宜将这么做，并称侯友宜只是与《金融时报》记者在夜市进行了简短对话。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，侯友宜竞选办公室发言人黄子哲说，《金融时报》星期五刊出“台湾反对党参选人（侯友宜）将要求美国就防卫承诺表明态度”（Taiwan opposition candidate to push US for clarity on defence commitments）报道，文内提到的谈话场合是该报记者席佳琳（Kathrin Hille）提议邀请侯友宜一起逛夜市。在逛湳雅夜市的过程中，有很多民众要求签名拍照，所以两人只是简短谈话。

黄子哲说，当时席佳琳问侯友宜若两岸开战，是否认为美国会出兵协防台湾？侯友宜幽默地表示，“这问题也不知该问谁，我到美国会直接询问美方友人，请他们回答”，席佳琳对此回答莞尔一笑。

黄子哲强调，在夜市吵杂的场合下，此非正式专访，侯友宜与席佳琳是在聊天的情境下做出幽默的回答。事实上，侯友宜也因场合不便与时间紧凑，向该记者委婉表达改日再会谈，便提早结束双方的谈话。

黄子哲表示，侯友宜正式澄清他不会在此次访美之旅，要求美国政府对是否出兵防卫台湾一事表态，希望外界不要误解。