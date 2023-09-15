台蓝委否认有广州暨大学历吁在野阵营勿任意放话

台湾鸿海创办人郭台铭的阵营成员声称，国民党籍立委傅崐萁曾在广州暨南大学念书。傅崐萁否认这一点，并呼吁在野阵营管好自己的“小鸡、小狗”，不要任意放话互相攻讦。

综合台湾《自由时报》《联合报》和壹苹新闻网报道，这起事件起源于前国民党立委陈学圣星期四（9月14日）提到郭台铭的竞选副手赖佩霞的广州暨南大学学历，并声称台湾许多政界人士到这所大学“洗学历”，即借名校研究所的名声，遮掩本身在大学没念得那么好的缺点。

郭办发言人黄士修为此在脸书上做出回应，列出据称曾在广州暨南大学念书的四名国民党党员，即傅崐萁、万美玲、林琮翰和郑世维。

黄士修还在帖文写道：“国民党智库召集人陈学圣，于竞选活动期间攻讦同党同志，到广州暨南大学‘洗学历’，已违反《一一三年中华民国总统暨立法委员选举中国国民党党员行为规范》，得处以停止党权、撤销党籍或开除党籍之处分。”他并严正要求国民党考纪会火速处理，以彰党纪。

傅崐萁之后发声明，否认获得广州暨南大学的文凭与学历，并说：“吁请在野各阵营管好自己的小鸡、小狗、家禽、家畜，切勿未经查证就任意放话互相攻讦并波及他人。”

黄士修也在星期五（15日）再发文称：“傅委员、万委员、林副议长、郑董，都是我敬重的前辈，过去更受过其中几位的帮助。因为赖女士的参选、陈委员的失言，让国民党的朋友遭受波及，我在此也必须对他们说，很不好意思。”