香港红山半岛一栋豪宅被指有三层高违建物

香港暴雨带来的洪水造成红山半岛三栋涉嫌违建的豪宅受山泥倾泻影响，其中一栋被发现建有一栋三层高的违建物。

据香港中通社报道，香港红山半岛临海建设的70号、72号和74号独栋豪宅被指违建，其中70号、72号豪宅已被证实有违建物，但74号屋主一度拒绝让屋宇署人员入屋视察，直到屋宇署星期四（9月14日）持法庭手令进屋，才发现74号屋临海方向有一栋三层高违建物。

屋宇署说，74号屋的违建物包括最底层一个约8米乘9米的违建地库，且为了伸延该地库，靠近港府持有斜坡的部分挡土墙已被拆除。

中间一层违建物则位于原来花园平台层，面积约8米乘7米。最上层为面积约4米乘2.6米的违建物，可从屋宇最低层室内直接进入。

屋宇署说，经考虑土力工程处的意见，虽然整体楼宇结构并无明显危险，但有关违建物有安全风险，有关户主／占用人已按署方人员指示暂时围封违建物，以策安全。

屋宇署正全力先处理山泥倾泻引致的楼宇安全问题，以保障住户及公众安全，之后定会严肃跟进相关执管工作，包括根据《建筑物条例》及执法政策向相关业主采取执法行动。

根据香港《建筑物条例》，未经批准而进行建筑工程属严重罪行，最高刑罚为监禁两年及罚款40万港元（约6万9600新元）。若不在限期内清拆违建物，最高可判监一年，并罚款20万港币。如违法情况持续，将加判每日罚款2万港币。