台前参谋总长吁美日菲与台湾设联合通报机制抵御大陆海军威胁

台湾前参谋总长黄曙光呼吁美国、日本、菲律宾和台湾设立联合通报机制，以抵御日益增加的中国大陆海军威胁。

也是台制潜舰专案小组召集人的黄曙光在《日经亚洲》星期四刊发的访问时，作出以上表述。在这场与外媒罕见的访谈中，黄曙光说，如果中国大陆包围台湾本岛，台湾恐怕“在劫难逃”。

黄曙光说：“台湾在印太地区处于核心战略位置，连接东北亚、东南亚和中国。如果丢了台湾，中国军事势力将进入太平洋，直接切断日本和韩国的商业、原油进口和贸易‘生命线’，中国则完全可在整个南中国海海域为所欲为”。

也是台湾的国家安全咨询委员的黄曙光补充说：“如果台湾被夺走，日本的发展和存亡将面临同样的险境。俄罗斯、朝鲜和中国将对日本和韩国构成直接的威胁。（因为）这三个政权正相互支持”。

为此，黄曙光认为，台湾应该与美国、日本和菲律宾建立良好的联合通报机制，“共享彼此在这个地区海空域搜集到的中国军事活动信息”。

黄曙光引述已故日本前首相安倍晋三的名言“台湾有事就是日本有事”，并说“我会改成，如果台湾安全，日本就不会有麻烦”。

黄曙光透露，台湾正把防御重点放在东北部海域和巴士海峡这两个战略地点，并说“若发生重大攻击，中国很可能仰赖俄罗斯派遣海军到东海，以抵挡日本和美国支援。他们会想孤立台湾，以尽快完成侵略行动。因此台湾不能被中国从四面八方包围，否则我们就完蛋了”。