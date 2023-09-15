习近平会见洪马内：中国始终是柬埔寨最坚定的依靠

中国国家主席习近平星期五（9月15日）在会见到访的柬埔寨首相洪马内时说，不论国际和地区形势如何变化，中国始终是柬埔寨最可信赖的朋友、最为坚定的依靠。

据新华社报道，习近平星期五上午在北京人民大会堂会见赴华进行正式访问的柬埔寨首相洪马内。

习近平指出，洪马内就任后选择中国作为第一个进行双边访问的国家，充分体现了柬埔寨新一届政府对巩固和发展中柬友好的高度重视。

习近平指出，建交65年来，中柬双方始终高度互信、平等相待、互利双赢，始终坚定支持对方维护国家主权、安全、发展利益，这是中柬命运共同体的核心要义。

习近平表示，中方坚定支持柬埔寨探索符合本国国情的发展道路，愿同柬方保持经常性战略沟通，深化治国理政经验交流，并同柬方常态化开展执法安全合作，持续打击网络赌博、电信诈骗等跨境犯罪。

习近平强调，不论国际和地区形势如何变化，中国始终是柬埔寨最可信赖的朋友、最为坚定的依靠。中方愿同柬方并肩携手，共同维护国际公平正义，维护广大发展中国家正当权益。

另据《柬中时报》报道，洪马内表示，柬方感谢中方长期以来为柬经济社会发展提供的大力支持和帮助，愿同中方落实两国领导人达成的重要共识，深化共建“一带一路”合作，在“钻石六边”框架下推动两国工业、农业、投资、人文等领域合作进一步发展，打造柬中命运共同体，更好造福两国人民。

洪马内强调，柬方愿同中方在地区和国际事务中密切配合，把两国关系推向新高度。

洪马内于今年8月21日宣誓就职，接替父亲洪森成为柬埔寨新任首相。洪马内正式出任首相前，曾于8月上旬在金边会见中国外交部长王毅。他当时向王毅表明，柬埔寨新政府将对北京的一个中国政策保持“不变立场”，并将对中国采取“不干涉政策”，同时同意参加10月在中国举行的“一带一路”倡议论坛。