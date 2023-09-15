新竹市长高虹安就争议事件鞠躬致歉

台湾新竹市长高虹安的男友李忠庭被指干预市政，她本人也陷入贪污风波等争议。高虹安星期五（9月15日）在脸书发文和视频说明，并两度鞠躬致歉。

高虹安在脸书写道，对于近期诸多纷扰及舆论，占用大量媒体版面，她先向社会大众、市民朋友鞠躬致歉，也向各界再次说明，自她就任市长以来，市政府内包含副市长、秘书长、局处首长等人，大多数皆未与李先生（李忠庭）接触或交谈过，仅极少数与李已有私交之旧识市府人员，与李仍有朋友间的互动往来。

高虹安指出，李忠庭也未曾踏进市长室一步，如偶有在市府后方停车场等候她下班时，皆依规通报申请来宾车位，绝无如外界所传其拥有专属车格。

她说，李忠庭也绝无干预任何市政决策或参与任何市府会议，但近日因其与任职市府友人间之互动造成疑虑，甚至引发外界诸多质疑与批评，她仍须为自身及市府人员不够严守公私分际而负起责任，并向社会大众深切致歉。

谈到未来，高虹安说，她会用最严格标准要求自己和团队，没有任何模糊空间，“从今日（15日）起正式责成新竹市政府所有首长，不得在未报备留下纪录的情况下，与李先生有任何往来，若有私下接触未经报备情况，查证属实将严处，绝不宽待”。

她说，作为承载新竹市民期待的民选首长，她很清楚，社会越严格的要求，越多的关注，代表的是越深的期待。她感谢社会各界批评和提出建言的声音，她会用更高标准审视自身，也再次感谢包含（新竹市前文化局长）钱康明和议员等人的监督指教。

高虹安在脸书文末写到，她和市府团队将更加努力，更严格自持，时时自省，但求不负市民托付，再次为近期纷扰及舆论，向社会大众、市民朋友（鞠躬）致上最深的歉意。

此前，高虹安以市政忙碌为由，辞任民众党选举决策委员会委员和中央委员。民众党发言人李顶立星期三（13日）证实，高虹安已经请辞选决会委员，中央委员职务则受到慰留，暂时请假。