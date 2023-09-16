海港人寿获批接手恒大人寿保险业务及资产负债

中国国家金融监督管理总局深圳监管局官网星期五（9月15日）发布批复显示，已同意海港人寿整体受让恒大人寿保险业务及相应的资产、负债。

据“中国银行保险报”微信公众号星期五发布的消息，深圳监管局负责人近日表示，恒大人寿严重资不抵债，依据《中华人民共和国保险法》及相关监管制度规定，监管部门已对其实施贴身监管并开展风险处置，目前公司经营稳定。

负责人同时表示，中国保险保障基金有限责任公司、广东省、深圳市和重庆市地方国有企业及太平人寿保险有限公司共同设立的海港人寿保险股份有限公司已开业，并依法受让恒大人寿资产负债，承接机构网点及人员，全面履行保险合同义务，切实保护保险消费者及各有关方面合法权益。

中国国家金融监督管理总局官网信息显示，原中国银保监会今年4月批复同意筹建海港人寿保险股份有限公司，国家金融监督管理总局于6月1日批复同意海港人寿保险股份有限公司开业。

海港人寿注册资本为150亿元（人民币，下同，约28亿新元），其股东构成、出资额和持股比为：深圳市鹏联投资有限公司出资76.5亿元，持股比例51%；中国保险保障基金有限责任公司出资37.5亿元，持股比例25%；广东粤财投资控股有限公司出资12亿元，持股比例8%；重庆市渝新投资有限公司出资12亿元，持股比例8%；太平人寿保险有限公司，出资12亿元，持股比例8%。

据中新经纬报道，海港人寿的出资方均有国资背景。其中，深圳鹏联为国有独资企业，大股东是深圳市投控联投有限公司，经营项目主要以自有资金从事投资活动；保险保障基金为国有独资公司，负责保险保障基金的筹集、管理和使用；广东粤财是广东省政府直属大型金融控股企业；重庆渝新是国有独资企业，大股东为重庆市地产集团；太平人寿为中国太平集团旗下子公司，中国太平是中国唯一一家管理总部在境外的中管金融企业。

天眼查查询显示，许家印的恒大集团通过旗下公司共持有恒大人寿50%的股份。

恒大人寿官网显示，公司成立于2006年5月11日，主营人寿、年金、健康和意外伤害等人身险业务。已在中国全国开设88家分支机构，累计为748万余客户提供了保额超6.5万亿元。

另据恒大人寿官微消息，恒大人寿星期五对此发布公告回应称，海港人寿整体受让恒大人寿的保险业务及相应的资产、负债。海港人寿将履行以恒大人寿保险有限公司名义签署的保险合同义务，切实保护保险消费者的合法权益。