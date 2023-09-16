IMF总裁吁中国将经济增长模式转向专注提振国内消费

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，将呼吁中国将经济增长模式转向专注提振国内消费。

格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在路透社星期五（9月15日）刊发的专访中如是说。

她说，国际货币基金组织将在即将出炉的咨询文件中，向中国政府转达该组织对中国经济政策的审查信息，包括希望中国提振疲弱的国内消费、正视房地产领域陷入困境和地方政府债务情况，以及其他拖累中国和全球经济增长的问题。

格奥尔基耶娃说，国际货币基金组织将强烈敦促北京改变其增长模式，不再依赖债务驱动的基础设施投资和房地产。

格奥尔基耶娃说：“我们奉劝中国改变政策，将经济增长模式向促进国内消费转移，因为在目前的环境里，通过传统模式向基础设施建设投入更多资金，已无法取得成效。”

她说，伴随着欧美企业将供应链从中国转移，中国的老龄化人口和生产力的下降也都“抑制”经济增长率。中国在房地产领域的问题，也促使消费者收紧支出。

格奥尔基耶娃说：“我们预计在没有结构性改革的情况下，中国中期经济增长将低于4%。”

国际货币基金组织7月预估中国2023年经济增长为5%，2024年经济增长则为4.5%，并警告如果房地产增长萎缩，经济增长可能低于预期。

格奥尔基耶娃也说，与其解救受困的房地产发展商，中国应该出资确保购房者的楼房可如期交付，以提振消费者对房地产领域的信心。