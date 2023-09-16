联合国副秘书长：将任何人排除在外将影响达成全球发展目标

针对台湾寻求参与联合国体系的议题，联合国副秘书长阿明娜·穆罕默德星期五（9月15日）说，将任何人排除在外，将影响达成全球发展的目标。

据路透社报道，世界领导人将于下周参与常年联合国全体大会。根据1971年联合国大会决议，中华人民共和国获承认为在联合国的中国合法代表，台湾因此被排除在联合国体系外。

参与大会的领导人们将出席可持续发展峰会，届时将探讨如何应对气候危机、争取性别平等和结束饥荒和贫穷等议题。

阿明娜·穆罕默德星期五对记者说：“我认为将任何人排除在外将阻碍（达成全球发展）目标。我们说过不会落下任何人，我认为成员国要找寻方法确保不会处于将他人排除在外的境地。”

阿明娜说：“每个人都重要，无论是否是台湾。我认为重要的是成员国要找到解决方案。”

中国常驻联合国代表张军受询时引用星期四（14日）发出的声明。他说，“台湾参与联合国”是一个彻头彻尾的伪命题。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。

张军指出，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织，“台湾作为中国的一个省，没有任何根据、没有任何理由、没有任何权利参加联合国及其相关机构”。

台湾长期以来一直呼吁联合国接纳他们其为成员。台湾外交部长吴钊燮星期四接受《外交政策》访问时说，台湾要争取联合国会员资格“确实很难”，但还有希望。

他说：“我认为国际社会已日渐注意到台湾和中国（大陆）之间必须实现和平，而联合国是讨论此议题的最佳平台。将台湾排除在联合国体系外是不道德、不公平的，我们必须做出改变。”