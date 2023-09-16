港财政司长率领疫情后最大代表团出访欧洲

香港财政司司长陈茂波星期六（9月16日）将率领疫情后最大代表团访问欧洲。

据香港政府新闻网星期五（15日）消息，陈茂波将于星期六晚间启程前往法国巴黎展开欧洲访问行程，并将到访英国伦敦、德国柏林和法兰克福，9月27日下午返抵香港。

在9月17日至19日访问巴黎期间，陈茂波将在香港贸易发展局举办的“成就机遇·首选香港”论坛和交流晚宴致辞。港府说，一个由超过130名商会和公营机构代表、投资者、初创企业家、专业服务人士等组成的香港代表团将参与该大型推广活动，是香港在冠病疫情后访问欧洲的最大规模代表团。

陈茂波将于9月20日至23日访问伦敦，出席贸发局举办的香港晚宴，以及香港工商协会举办的午餐会。

9月24日至26日，他将在柏林和法兰克福与金融和商界人士会面。

访欧期间，陈茂波将向当地政、商、金融界代表介绍香港的新优势、新商机，推动经贸联系和合作。他也将出席多个商界圆桌会议，并参观医疗、金融科技、人工智能科创企业，以及到访艺术和创意产业机构。

陈茂波说，疫情在过去数年对香港与欧洲之间的互访造成干扰，外界对香港抱有一些误解。特区政府将善用出访机会，向欧洲政商界介绍香港的情况和最新发展，包括“一国两制”成功实践、长期坚持的优势，以及香港连通中国大陆、亚洲和欧洲的独特角色和功能。

他也指出，作为粤港澳大湾区的国际金融中心和国际创科中心，香港是欧洲企业开拓大湾区以至大陆庞大商机的首选门户和高质量服务平台。