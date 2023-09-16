侯友宜与美智库对话 称自己若当选台湾不会成麻烦制造者

国民党总统参选人侯友宜在美东时间星期五（9月15日）上午参加美国外交政策全国委员会（NCAFP）的座谈会时说，如果他当选总统，台湾将不会成为麻烦制造者。

综合台湾《中国时报》《自由时报》报道，座谈会成员包括美国国务院前亚太助卿罗素（Daniel Russel）、现任外交政策全国委员会亚太安全论坛主任、前代理亚太助卿董云裳（Susan Thornton）、前美国在台协会（AIT）主席薄瑞光（Raymond Burghardt），以及多名亚太事务专家学者。

侯友宜向美方人士传达，他若当选总统，台湾不会成为麻烦制造者，他会称职扮演和平促进者与风险降低者的角色，不会将美国对台湾的安全支持视为理所当然。台湾是印太地区重要成员，应成为区域内负责任的一份子。

对于北京的意图，侯友宜说，他不会存有不切实际的期待，台湾需强化自我防卫能力，吓阻中国大陆对台动武，并加强两岸的对话交流，才能降低冲突，实现“台海安定、台湾安全、世界安心”的目标。

侯友宜说，身为台湾可能的未来领导人，他一定会坚守自由民主制度，清楚传达台美关系要继续深化，拜访美方的智库是要让对方了解，他有能力建构一个让全世界都安心的台湾，从国防两岸外交层面，好好地跟美国的智库交流。