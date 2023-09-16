李希出席77集团和中国峰会：个别国家搞脱钩断链损发展中国家权益

中共政治局常委、中央纪委书记李希当地时间星期五（9月15日）出席“77国集团和中国”峰会并发表致辞时，不点名批评美国搞单边制裁和脱钩断链，严重影响发展中国家的发展权益和空间。

李希以中国国家主席习近平特别代表的身份，在9月14日至16日出席“77国集团和中国”峰会。

据新华社报道，李希星期五致辞时说，当今世界正在经历百年未有之大变局，发展中国家力量不断壮大，南南合作为维护发展中国家群体性崛起势头、推动世界经济稳定增长发挥日益重要作用。与此同时，单边主义、霸权主义依然甚嚣尘上，特别是个别国家大搞单边制裁、脱钩断链，严重损害发展中国家正当发展权益和空间。

他指出，发展中国家普遍希望加强团结合作，推动全球治理变革朝更加公正合理的方向发展。中国愿同古巴和其他77国集团成员一道，共筑全球南方命运共同体，同创共同发展的新时代。

李希就77国集团和中国合作提出三点建议。首先是坚守独立自主、联合自强的初心，坚决反对集团对抗和冷战思维，坚持以和平方式解决国家间分歧和争端。

其次是弘扬公道正义、平等包容的精神，在联大等重要国际场合积极响亮发声、主持公道，推动联合国各项议程符合发展中国家发展利益，敦促发达国家切实履行发展援助承诺，扩大发展中国家的话语权和代表性。

第三是践行发展振兴、合作共赢的使命，合力重振全球发展伙伴关系，培育各国发展新动能，围绕粮食安全、减贫、工业化、绿色发展、数字科技、人工智能等开展合作，构建开放包容、互利互惠的南南科技合作体系，促进各国平等享有数字红利，让发展中国家在新技术新产业发展中不掉队、不缺位。