港食安中心：日本食品机场清关时间长与辐射监测无关

针对有报道指日本进口食品在机场长时间未能清关，香港食物环境卫生署食物安全中心星期六（9月16日）凌晨回应，日本进口食品在机场清关时间较长与辐射检测无关。

据香港政府新闻网消息，香港食环署食安中心发言人说，有报道指近日有日本进口食品在机场长时间未能清关，食安中心十分重视事件，已立刻跟进了解。

发言人指出，相关资料显示，当天的进口货品比平常多了60%，而且当中有数个个案因为文件不齐全须补充有关资料，也出现“货证不符”的情况，因而需待进口商提供文件澄清，以及详细对照文件资料和货物，导致需要较长时间处理。这些情况与辐射检测完全无关。事实上，虽然进口食品比平常多，但大部分其他进口食品清关时间平均约为3.5小时。

发言人说，为了加快处理清关手续，食安中心已额外调派七名同事到场支援，并将持续检视，适当调配和增加人手配合运作需要。此外，食安中心也将继续就相关管制措施与业界沟通，并建议进口商可按需要使用机场三个货运站配备的冷藏设施。

发言人表示，港府首要工作是保障食物安全，因此食安中心人员需在每批货品清关时按既定程序核实相关进口文件和包装标签。至于每批货品的清关过程需时多久，则取决于多项因素，包括相关文件或资料是否清晰齐备、进口批次数量多少，以及当时是否有多批货品同一时间抵达而延长轮候时间等。

发言人说，若文件不齐全需要进口商补充资料，或出现“货证不符”的情况而需澄清，清关过程所需的时间可能会较长。此外，若个别批次的货品混合了大批不同类型及产地的食品，也会需要较长时间检查，使清关时间有所延长，因此提醒业界确保所提供的资料齐备、清晰及准确，将有助缩短检查时间。

食安中心也将于下星期三（9月20日）再次举办网上简报会，详细解释清关时要注意的事项，以及中心人员可以提供的协助，加强与业界的沟通。