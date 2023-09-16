柯文哲新竹老家自行拆除违建处

民众党总统参选人柯文哲母亲何瑞英名下的新竹市老家爆出疑似违建争议，柯家星期六（9月16日）上午自雇人员拆除违建处。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，柯文哲老家位于新竹市北区，是一栋地上四层、地下一层的建筑物，因顶楼加盖铁皮被质疑违建，引发争议。

据了解，平常是“柯妈”何瑞英跟“柯爸”柯承发和外佣住在老家，柯家星期六决定先自拆违建处，柯文哲妹妹柯美兰、弟弟柯宇谦都回老家看顾施工状况。

柯家星期六先行拆除一楼的雨遮顶篷，工人接着再上到顶楼拆除加盖铁皮，预计中午拆除完毕。

柯家也开放媒体进入顶楼疑似违建处拍摄，铁皮加盖内部为柯家长期使用的晒衣间，里面陈设简单，有洗衣机、脱水机、晒衣竿和简单的打扫工具。因吊车无法进入住处小巷，现场以人工方式拆卸顶楼加盖铁皮，拆除和清运费用预计约4万元新台币（约1710新元）。

针对柯文哲老家疑似违建争议，新竹市政府都市发展处指出，辖区公所已完成勘查，并回复市府将依规认定是否涉违章建筑。后续市府派人到现场违建复查时，若违建标的已自行拆除恢复原状，自非属违章建筑范畴。

针对老家被爆顶楼加盖铁皮，柯文哲日前笑称，要不是有新闻，他都忘记家里有五楼，并称至少有20年没上五楼看过。柯文哲提到，那是30年前就有的，但中间改建过一次，并强调若真的被判定违建，该拆就拆。

“柯妈”何瑞英被问到自行拆除违建是否感到委屈时说，“冤枉要跟谁说，我们也没办法，他们是官、我们是民”。至于为何选择星期六拆除，是否“柯主席说的”，柯妈则称自己没跟柯文哲说。