民营企业家人大代表就医优先？辽宁一医院通报：核查整改

针对辽宁阜新彰武县一家医院挂号窗口张贴“民营企业家人大代表优先”被网民质疑，医院通报称，正在核查整改。

据大皖新闻报道，有网民星期四（9月14日）发布视频称，彰武县人民医院的挂号窗口玻璃上贴着“民营企业家人大代表优先”字样，相邻一处窗口玻璃上则贴了“老年人优先就医窗口（80周岁以上老年人）”字样。有网民质疑，这是不是把优先变特权？另外，对老年人优先的年龄限制会不会太高？

彰武县人民医院行风办一位负责人星期五（15日）回应说，医院关注到了网络视频，正在处理。他表示，窗口上贴的“民营企业家人大代表优先”，要求的是民营企业家中的人大代表，且对当地经济社会发展做出特殊贡献的人。

该负责人还说，优先就是不用排队，但不清楚优先政策实施了多久，据他了解，有符合条件的人享受了优先待遇，具体人数他所在的部门并没有统计。

对于网民认为80岁以上老人年龄限制太高的问题，该负责人回应，因60岁以上患者数量特别庞大，且未必都是特别急重症或者行动不便，所以将年龄设置在80岁。该负责人说，医院会倾听患者的意见，目前正在跟上级有关部门商量研讨，研究看怎么处理。

彰武县卫生健康局一位工作人员当天表示，该局正在核实情况，并向相关政府部门汇报。对于是不是卫健局对彰武县所有医院都有这样统一的要求，工作人员称还不知道具体信息。

“彰武县人民医院”微信公众号星期五就事件发布情况通报，称医院对视频中反映的情况高度重视，立即核查整改；并称对于网上反映的问题，真诚接受网友的意见和建议，深刻反思医院在服务理念、服务举措上存在的不足，认真研究整改举措，目前已对相关服务措施做出调整改进。