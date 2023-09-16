郑雁雄检阅港警结业会操 坚信警队筑牢国安防线

香港中央政府驻港联络办主任郑雁雄星期六（9月16日）检阅香港警队结业会操时说，目前仍有外国敌对势力尝试破坏香港发展稳定，坚信香港警队会恪尽职守，筑牢国家安全防线。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港警察学院星期六举行结业会操，郑雁雄检阅28名毕业见习督察及127名警员，并向成绩优异的见习督察和警员颁授施礼荣盾及银笛等。这是香港中联办主任首次担任香港警队结业会操检阅官。

郑雁雄抵达检阅操场后，在基础训练学校校长陪同下步上检阅台。之后护旗方队进场，升旗仪式开始，护旗方队离场后，会操队伍向郑雁雄致第一次全体敬礼。

郑雁雄颁发最优秀学员奖时作检阅官致辞，他说，香港警队是守护香港“一国两制”实践的重要力量，特别是近几年面对一系列前所未有的考验，香港警队同袍齐心不负所托，承担维护国家安全的重任，实践维护社会稳定的使命，有力保障多场大型盛事顺利举行。

郑雁雄说，警队以实际行动为香港从由乱到治、走向由治及兴作出重大贡献，忠诚勇毅、心系社会，得到中央政府和香港各界的高度评价和充分肯定，不愧为忠勇之师、文明之师，无愧为香港卫士国家工程。

不过，郑雁雄也称，目前仍有外国敌对势力企图破坏香港发展稳定，也还有“反中乱港”分子妄图卷土重来。他坚信在港府带领下，香港警队上下一定会忠诚专业、恪尽职守，始终坚决维护国家安全，全面准确贯彻“一国两制”方针，严格执行《香港国安法》和香港法律，全力筑牢国家安全的防线，始终坚定保障社会稳定同各类违法犯罪行为坚决有效作斗争，保护市民生命和财产安全。