柯文哲妹妹首度表态参选新竹市立委

台湾民众党总统参选人柯文哲的妹妹柯美兰首度表态，将争取提名代表民众党参加新竹市立委选举。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，柯美兰星期六（9月16日）在脸书发文宣布此消息，并回新竹老家看顾自行拆除违建处工程时向在场媒体证实将参选立委。

柯美兰受访时说，参选是她个人决定，父母对她要参选非常生气，哥哥柯文哲则担心地不得了。柯美兰表示，虽然已表达参选意愿，但是否征召她还要经过民众党中央审核。她在争取中，仍有程序要走，只能努力再努力。

“柯妈”何瑞英被问及女儿要参选事宜时说，柯美兰60岁了，是大人了，“我栽培柯美兰是想要她当医师的，她自己决定吧”。

柯美兰在脸书写道，参选是个不容易的决定，她过去在新竹医院服务32年，穷尽所有精力让她的病人能持续看见这个美好世界，但内心一直有个声音对她说，她的人生不该只在两颗眼球上，应该要看见更多人的需求，听见更多平常听不到的声音，发挥更大影响力，把善良的力量传出去。

她说，争取参选新竹市立法委员并不是为了哥哥柯文哲，也不是为了自己。“我再三年多就从医院退休了，参选立委是深思熟虑后的决定”。

柯美兰说，台湾的医疗、健保、教育需要有人大刀阔斧的改革，年轻人房子买不起、孩子不敢生，台湾还能再蹉跎四年吗？她想应该走出自己的世界，走出白色象牙塔，替家乡的未来拼一次。