中国证监会：不存在IPO关闸和提高上市门槛情况

针对近期有自媒体报道新股发行上市“关闸”、发行上市标准变化等情况，中国证监会有关部门负责人星期五（9月15日）说，不存在IPO（首次公开募股）“关闸”和提高上市门槛的情况。

据中新社报道，关于IPO发行节奏，中国证监会有关部门负责人说，证监会加强一二级市场的逆周期调节，在充分考虑二级市场承受能力的基础上，科学合理保持新股发行常态化，更好促进一二级市场协调平衡发展。

负责人说，近期阶段性收紧IPO节奏，是维护市场稳健运行的安排，证监会、交易所IPO受理、审核、注册等相关工作没有暂停，不存在IPO“关闸”情况。上市公司再融资也不存在“关闸”情况。

关于发行上市条件，负责人说，试点注册制以来，证监会坚持信息披露为核心，进一步明确板块定位，精简优化发行条件，设置多元包容的上市条件。上海、深圳、北京证券交易所各有侧重、协调发展的格局基本形成，可以满足不同行业、不同发展阶段企业的上市融资需求。目前，各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等没有变化，不存在提高上市门槛的情形。

至于部分在审企业撤回，负责人透露，近期撤回的企业，主要存在控制权稳定性不足、业绩下滑等影响企业持续经营能力的问题。对于媒体报道中涉及的产能过剩、周期性强及天花板低的行业企业，审核实践中，证监会、交易所充分关注行业发展趋势以及发行人自身情况，根据产业政策、发行条件、板块定位严格审核把关。

关于严把审核质量关，负责人表示，试点注册制以来，证监会实施更加严格、透明、审慎的发行上市监管，充分运用多要素校验、审核问询、现场检查等方式加快问题企业出清。发行上市审核中严防严查欺诈发行，压严压实发行人和中介机构责任，保持高压态势，以零容忍态度打击财务造假，从严从重查处。