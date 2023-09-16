督察发现违法用地等 中国九市州官员被约谈

中国国家自然资源督察机构要求九个市州人民政府主要负责人到北京进行当面约谈，对违法用地等问题提出整改要求，督促地方政府加大整改查处力度，遏制耕地违法行为。

据澎湃新闻报道，中国国家自然资源督察机构约谈会星期五（9月15日）下午在位于北京阜内大街的自然资源部举行。

据报道，这场约谈会，是国家自然资源专职副总督察受国家自然资源总督察委托，对2023年督察发现违法违规问题突出的九个市州人民政府主要负责人进行的当面约谈，面对面指出督察发现的突出问题，提出严肃批评，明确整改要求，督促地方政府压实责任，加大整改查处力度，坚决遏制耕地违法行为，牢牢守住耕地保护红线。

今年4月至7月，中国国家自然资源督察机构对31个省（区、市）和新疆生产建设兵团2022年耕地保护责任履行情况开展了督察，发现部分地区耕地保护责任落实不到位，耕地“非农化”“非粮化”等冲击红线的突出问题依然存在，各类园区、开发区、城市市政道路未批先建等非农建设问题比较突出，违规占用永久基本农田和一般耕地种植草皮问题在部分省份不同程度存在，“大棚房”问题禁而未绝，违法侵占耕地挖湖造景问题在一些地方仍有发生，有些地方违反生态保护红线管控要求违规批矿、非法采矿严重破坏生态。

被当面约谈的市（州）共九个，包括四个省会城市、五个地级市（州），分别是河北省石家庄市、黑龙江省哈尔滨市、浙江省温州市、安徽省滁州市、山东省临沂市、广西壮族自治区河池市、贵州省黔西南州、云南省昆明市、甘肃省兰州市。

据报道，被约谈的市（州）政府的主要负责人，主要是因为当地被督察发现的违法违规问题数量较高，涉及土地、耕地面积大，在所在省份排名靠前。

报道称，代表这些市（州）政府参加约谈会的除了市（州）长之外，还包括省（区）政府副秘书长，省市两级自然资源部门一把手。中国自然资源部组建以来，如此规模大、规格高，且集中、公开的约谈会尚属首次。

会上通报了今年例行督察发现的违法违规主要问题，九位市（州）长随后依次发言表态，对问题深刻检讨，并提出整改方案，多位市长在发言中表示“十分愧疚，十分自责”，将“知耻而后勇”，“照单全收，坚决整改”。

自然资源部党组成员、国家自然资源专职副总督察陈尘肇在会上说，召开约谈会“就是要面对面严肃指出九个市（州）耕地保护和矿产资源违法违规问题，提出严肃批评，督促市（州）政府深刻反思问题及其原因，认真汲取教训，严肃问题整改”。

陈尘肇指出，九个市（州）出现的这些突出问题，背后既有政治站位不高，政绩观有偏差，也有抓落实的工作作风不严不实的原因；既有责任压的不实的原因，也有利益驱动的原因；既有违规决策、违法审批、监管不力、执法不严的原因，也有长效机制建立健全不到位的原因。

他要求九个市（州）认真研究制定有针对性的整改工作方案，对重点督办的典型问题要严肃组织整改查处、追责问责；对重大典型违法案件，“该立案的立案、该挂牌的挂牌、该督办的督办、该移送的移送”。

同时，他也强调问题整改要依法依规、实事求是，不能降低标准、“高高举起，轻轻放下”，也不能简单化、“一刀切”，更不能在整改中做手脚、搞变通，甚至弄虚作假。