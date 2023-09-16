军媒发文披露：火箭军某部队战斗力建设存“短板弱项”

隶属中共中央军委的《解放军报》发文，指出解放军火箭军某部队在部队战斗力建设中存在“短板弱项”，某部党委领导赴演训一线，调研解决部队发展难题。

《解放军报》星期五（9月15日）刊文称，火箭军某部党委领导前不久再赴部队演训一线，围绕练兵备战难题展开专题调研，“努力补齐影响部队战斗力建设的短板弱项”。

该部领导说，“对事关推动部队高质量发展的重大问题，必须坚持先调研后决策的原则。”要把调查研究当作“天天必做、月月必抓”的工作，对部队建设和练兵备战常态化开展问题梳理、难题排查，打通贯彻执行中的堵点淤点难点。

文章提到，在之前的一次调研中，发现实案化对抗性训练出现“减员特情”，某旅出现备份班组号手补充困难的问题，挂钩帮建该旅的该部党委常委带领职能部门深入发射班组开展专题调研，分析换装以来的数据信息，听取专家骨干建议。他们根据调研掌握的情况，对人才培养方案进行优化调整，有效释放人才效能。

文章还说，对调研发现的问题，该部以党委班子成员作为第一责任人，及时回应官兵关切、接受官兵监督，做到“问题不解决不松劲、解决不彻底不放手”，真正把“问题清单”变为“履职清单”。

文章称，某中心官兵前不久在调查问卷中反映，人员长期处于动散状态，部分临时党组织运行难以满足实际工作需要。为确保兵撒千里“形散神聚”，该部党委常委主动领题，同专题调研组赴任务一线展开调研。

该中心党委书记说，他们将调研的主攻方向聚焦在基层党组织建设上，出台动散状态下临时党组织运行规范等措施。

文章最后写道，该部党委班子成员今年以来多次赴部队一线，围绕“优化战备流程、打通指挥链路、夯实组织建设”等方向开展专题调研，形成20余项调研成果，为推动部队高质量发展汇聚强军力量。

火箭军是解放军第四大军种，于2015年12月正式成立，由第二炮兵部队更名，担负常规导弹目标打击和核打击等作战任务，被视为中国战略威慑的核心力量。

火箭军今年7月底突然易帅，王厚斌和徐西盛7月31日在北京首次以火箭军司令员和政委的身份公开亮相，也意味着李玉超和徐忠波已分别卸下火箭军司令员和政委职务。