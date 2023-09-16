报告：教师是中国未成年人最偏好职业

官方报告显示，教师是中国未成年人最偏好的职业。

据澎湃新闻报道，中国社会科学院新闻与传播研究所及社会科学文献出版社星期六（9月16日）共同发布《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2023）》。蓝皮书指出，调查显示，教师是中国未成年人最为偏好的职业，有31%的未成年人选择教师为理想职业，其次为医生（19.8%）、之后是企业家（19.5%）和艺术家（19.3%）。

基于2022年中国未成年人互联网运用状况调查数据，蓝皮书分析指出，互联网构建起未成年人对外部世界的认知，影响着未成年人自身的成长规划，从未成年网民的职业取向可以洞见其成长。

蓝皮书指出，游戏玩家、网红、人工智能（AI）高手等互联网职业早已进入中国未成年人的选择视野，但这三种新兴职业受追捧程度均有所下降。可见，未成年人的职业理想选择较为集中，拥有稳定收入的传统行业仍旧最受未成年人青睐。

同时，农民是未成年人职业选择的末选，只有不到1.6%的未成年人选择当农民，远远低于其他职业选项所选人数比例，这体现出了未成年人的认知受限和社会普遍的职业认知固化现象。

蓝皮书指出，以性别因素为变量来看，中国未成年女性职业理想选择排行前三的是教师、艺术家和医生，而未成年男性倾向选择成为军人、科学家和企业家。未成年女性选择文职类工作的比例要远高于未成年男性，未成年男性选择技术类职业的比例则高于女性。