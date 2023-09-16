广东佛山纸尿片公司抢注“Mate 60Pro”商标惹议

中国通讯巨头华为开售Mate智能手机系列引发关注之际，广东佛山一家纸尿片公司抢先申请了“Mate 60Pro”商标。

据香港《星岛日报》报道，天眼查信息显示，一家名为“佛山市爱佳卫生用品有限公司”的公司于9月4日申请了“Mate 60Pro”商标，属于医药类别，目前商标状态处于“申请中”。除此之外，这家公司还申请了“70Pro”商标，正好与华为明年发布的P70系列撞名。

不过，佛山市知识产权中心工作人员称，像“Mate 60Pro”这种极具影响力的名称，注册商标被驳回的可能性是比较大的。即使没被驳回，进入了初审公告期，也还有三个月的异议期，期间随时可能被华为公司提出异议而撤销。

上述消息引起中国网民关注，有网民质疑佛山爱佳卫生用品公司的举动有蹭热度之嫌。也有网民称，华为的命名规范是“Mate60 Pro”，而不是“Mate 60Pro”，空格的位置不同。

佛山爱佳卫生用品公司成立于2015年，主营业务是造纸和纸制品。据官网介绍，公司主要从事婴儿纸尿裤的研发、生产、销售。

华为将在9月25日举行华为秋季全场景新品发布会，正式对外发布Mate60系列，这一天正好是华为轮值董事长孟晚舟获释离开加拿大、回到中国的两周年。