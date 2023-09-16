两蒋日记本周已返抵台湾

两蒋日记的所有权正式从美国胡佛研究所转移至台湾国史馆后，本周已返抵台湾。胡佛档案馆馆长魏肯星期六（9月16日）说，未来将持续提供复印本供外界调阅研究。

美国史丹佛大学胡佛研究所星期六在官网发布新闻稿宣布，台湾已故总统蒋介石与儿子蒋经国的手写日记存放胡佛研究所近20年后，这个星期已返回台湾。

胡佛研究所说，蒋介石日记是馆内调阅次数最多的史料，其内容涵盖台湾历史领导人数十年来宝贵的政治和外交政策见解，学者得以借由研究史料修正和拓展对现代中国、冷战时期、及全球历史的理解。

胡佛研究所表示，这样的成果在过去是无法实现的。未来手写日记的复印本将继续免费提供学术研究使用，“包括部分之前未对外开放的收藏”。

蒋经国日记涵盖的时间范围是从蒋经国1937年结束在苏联求学与工作返台，到他就任总统后一年的1979年。美国当年终止与台湾的外交关系、并与北京建交。日记揭示蒋经国在蒋介石病重时期，成为台湾实际统治者和决策者，并让外界认识蒋经国的内心世界。

蒋经国儿媳蒋方智怡2005年将两蒋日记等51箱文件资料借给美国胡佛研究所，并授权研究所将文件副本提供给有兴趣的研究学者，但蒋经国长孙女蒋友梅等人认为，日记所有权应为蒋经国继承人共有，保存在家族内，导致文件所有权归属存在争议。胡佛研究所在2013年9月对可能主张日记所有权的关系人全部起诉。

所有权历经10年诉讼后，美国加州圣何塞联邦地区法院今年7月11日裁决，将包括两蒋日记在内的51箱文件所有权归属于台湾国史馆。