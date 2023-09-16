香港8月份个人破产申请数升至五个月新高。

综合香港《信报》和中通社报道，香港破产管理署星期五（9月15日）公布的数据显示，该署8月份接获的个人破产申请数达714起，环比增加52起，同比增加79起，为连续两个月上升，也是五个月来的新高。

另一方面，8月份强制公司清盘申请数为52起，环比增加六起，同比增加13起。

数据显示，今年首八个月，个人申请破产宗数为5048起，同比增264起（5.5%）；强制公司清盘申请为391起，同比增82起（26.5%），意味着香港个人破产申请和公司清盘申请数都在上升。