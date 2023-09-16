香港男篮杭州亚运会参赛资格失而复得

香港体育协会暨奥林匹克委员会星期六（9月16日）证实，香港男子五人篮球队重获本届杭州亚洲运动会参赛资格。

综合《明报》《星岛日报》和香港电台等报道，港协暨奥委会星期六发声明宣布，获得杭州亚运会组织委员会确认，因应黎巴嫩男子篮球队退赛，香港男篮获得杭州亚运男子五人篮球赛参赛资格，并已将此消息通知香港篮球总会。

杭州亚运会早前公布男子篮球赛程，16支球队分成四组进行角逐。比赛将在9月26日至10月6日举行，名单上未见香港队。按过往亚运男子篮球赛制，16支球队产生方式是亚洲排名前12球队直入正赛，余下四席应透过外围赛产生，香港队本应参加外围赛。

直至今年8月中旬，中国媒体传出本届亚运会篮球赛赛制有变，参赛球队直接由已报名的排名前16球队填上，香港队不在其列。港协暨奥委会在本月11日获杭州亚组委确认，香港队未获得这次亚运会参赛资格，对此表达遗憾，并称已一直积极与相关组织斡旋。

另有媒体报道，由于举行男、女子五人篮球的杭州奥体中心体育馆是亚运会开、闭幕礼的后备场地，难以安排举行外围赛，因此杭州亚组委在今年6月向国际篮协要求取消外围赛，但事前香港篮总毫不知情。

之后，有中国媒体报道，黎巴嫩国内经济情况糟糕，政府部门陷入停摆，各运动队伍被限制外出，黎巴嫩男篮最后宣布退赛，香港男子篮球队获得这次亚运会参赛资格。

杭州亚运官网尚未更新赛程，若香港队顶替黎巴嫩男篮进入B组正赛，将与台湾、蒙古及中国队交手。