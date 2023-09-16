TikTok违反儿童资料保护法 被欧盟罚逾3亿欧元

中国短视频平台抖音海外版TikTok涉嫌违反儿童资料保护规定，被欧盟罚3.45亿欧元（约5.02亿新元）。

综合彭博社和路透社报道，爱尔兰数据保护委员会星期五（9月15日）称，抖音在2020年7月31日至12月31日期间未能保护未成年人免受不必要的数据处理，也没有以透明的方式行事，违反了多项欧盟隐私法。

爱尔兰数据保护委员会从2021年9月起针对TikTok提供给儿童用户的多项功能展开调查，发现2020年期间，TikTok的“家庭配对”功能让儿童帐户能够与未经验证的用户联络，却未确认该用户是否儿童的家长或监护人，还将13至17岁的儿童用户资料预设为公开，允许任何人查看和联系他们。

TikTok后来在2020年11月对“家庭配对”功能增加更严格的限制，并从2021年1月起将所有16岁以下注册用户资料的默认设置更改为“隐私”。

爱尔兰数据保护委员会说，欧盟每月有1.34亿用户使用TikTok，但该平台未能向儿童和家长们提供足够的资讯透明度，让他们充分理解个资数据的使用情况，造成许多用户不自觉中就面临隐私外泄的问题。

委员会说，将给TikTok三个月的时间，整改上述数据侵权行为，确保所有数据处理合规。

对于此次开罚，TikTok欧洲高层Elaine Fox回应称，公司将继续加强对青少年用户的保护措施；但TikTok发言人对欧盟的罚款决定表达抗议。

TikTok的一位发言人表示，公司不同意这一决定，尤其是罚款的规模，而且TikTok在2021年9月委员会开始调查前就已采取补救措施，大多数指控已不再适用。