台中科院连续两年营运预算破千亿新台币

台湾的国家中山科学研究院连续两年的营运预算突破千亿新台币，明年交付的各型导弹总数预估将达逾千枚。

据台湾《自由时报》星期六（9月16日）报道，台湾中科院去年的营运预算为1208亿8000万元（新台币，下同，约51亿6701万新元）。台军方人士指出，明年是中科院各型台造导弹交货的高峰期，预估明年交货的各型导弹总数将超过1000枚，以因应台海情势变化需要。

台湾雄风系列导弹的年产量达到201枚，包括雄三超音速反舰导弹年产70枚、雄二次音速反舰导弹与雄升巡弋导弹可年产131枚。另外，天弓三型防空导弹系统可年产96枚、万剑弹年产量为50枚、陆射与海射剑二导弹年产150枚、剑翔无人攻击载具年产48架，若加上最新排进产制的巡导弹（游荡弹药），预估明年各型号导弹总产量将可超过千枚。

斯德哥尔摩国际和平研究所每年12月会公布前个年度百大国防工业排行报告，去年12月公布的是2021年排行报告，台湾中科院以该年度20亿美元（约27亿新元）的军火销售额度，首次进入百大国防工业榜内，且一举跃居全球第60大国防工业。

台军方人士说，中科院的营运预算规模在去年已达到851亿元，今年预算规模达到史无前例的1208亿8000万元。根据最新出炉的营运预算，明年的预算规模仍达到1108亿5399万2000元，为连续两年突破千亿元大关，预估在百大国防工业排行的排名将大幅跃进。