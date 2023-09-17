贵州政法委原副书记刘文新被双开

中共贵州省委政法委原副书记刘文新被开除党籍和公职（双开），他的问题包括私藏和阅看有严重政治问题的书刊、嫖娼、赌博、痴迷刀具等。

据新华社星期六（9月16日）报道，贵州省纪委监委通报，日前，经贵州省委批准，贵州省纪委监委对贵州省委政法委原副书记刘文新严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，经查，刘文新丧失理想信念，弃守职责使命，与党和人民离心离德、自行其是、阳奉阴违、擅权妄为，搞“七个有之”，沦为政治生态和经济秩序的破坏者；对党不忠诚不老实，搞两面派，做两面人，对抗组织审查，搞封建迷信活动，私藏和阅看有严重政治问题的书刊；无视中央八项规定精神，违规接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游及活动安排，违反工作、生活保障制度，谋求特殊待遇，崇尚享乐主义，违规乘坐头等舱；毫无组织原则，在组织谈话时不如实说明问题，不如实报告个人重大事项，违规为他人调动工作。

通报称，刘文新廉洁底线失守，违规收受礼品礼金，道德败坏，生活极其腐化堕落，大搞权色、钱色交易，长期与他人发生不正当性关系，嫖娼、赌博；玩物丧志、痴迷刀具；违规向企业摊派费用，违规干预和插手司法活动。刘文新毫无纪法底线，大搞权钱交易，把公权力作为谋取私利的工具，利用职务便利为他人在工程承揽、融资贷款等方面谋利，并非法收受巨额财物；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物。

通报称，刘文新严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、行贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手、不知止，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经贵州省纪委常委会会议研究并报贵州省委批准，决定给予刘文新开除党籍处分；由贵州省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，刘文新出生于1967年8月，江西萍乡人。从修文师范学校师范专业毕业后，刘文新一直在贵州省工作，历任修文县司法局科员，修文县律师事务所律师，修文县法院审判员，修文县法院行政审判庭副庭长、庭长，修文县法院副院长等职。

刘文新1999年5月担任修文县龙场镇党委书记，之后历任修文县委常委、宣传部部长，修文县委常委、组织部部长，共青团贵阳市委书记、党组书记，贵阳市委组织部副部长，南明区区长等职。2006年12月，刘文新成为贵阳市委常委、统战部部长，后转任贵阳市常务副市长。2014年1月，他升任贵阳市市长，2017年8月改任黔西南州委书记。2022年4月，刘文新任贵州省委政法委副书记（正厅长级）。