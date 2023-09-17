8月韩中航线客运规模恢复至2016年同期45%

8月份往返韩国与中国航线的旅客运输量已经恢复到“萨德”入韩前的45%。

据韩联社报道，韩国国土交通部星期天（9月17日）发布的统计显示，8月往返韩国与中国航线完成旅客运输量93.1272万人次，恢复至“萨德”入韩致韩中关系趋冷之前的2016年8月的45%。

得益于两国政府为冠病疫情管控措施松绑，往返韩中航线旅客运输量今年以来每月增势明显。1月仅10.4813万人次，5月增至47.3878万人次，6月、7月分别增至63.5807万人次、81.8831万人次。随着中国政府8月时隔六年零五个月重新放开赴韩团体游，8月更是增至93.1272万人次，为去年同期（4.3675万人次）的21倍以上，相当于2016年同期（206.7155万人次）的45%。

据韩国法务部统计，8月10日至本月5日，访韩中国人累计26.4970万人次，为去年同期（3.0113万人次）的近九倍。

业界普遍认为，预计中国中秋国庆八天小长假（9月29至10月6日）期间，中国赴韩游客将进一步增加，各大航司正计划酝酿增班计划等。大韩航空将从本月24日起重启仁川至武汉航线（每周三班），27日起恢复仁川至威海航线（每周四班）。韩亚航空仁川至广州航线将从29日起由每周七班增至每周10班，仁川至青岛航线将从下月1日开始每周四班增至每周七班。

廉航方面，真航空济州至上海航班客机将从189座改为393座。济州航空正考虑在国庆节前后增加座位供应。德威航空计划执行的冬春航季航班计划中也将增加赴华航班。