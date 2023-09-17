太原机场部分登机口用收费按摩椅代替普通座椅被批

中国太原机场在登机口附近摆放大量按摩椅，被乘客批评。机场方面承诺将做调整，预计星期二（9月19日）完成。

综合上游新闻和央广网报道，有网民上星期五（15日）吐槽，在太原武宿国际机场T2航站楼候机时，一排排共享按摩座椅摆放在登机口旁边，没有一把正常座椅。

这名网民说：“全是按摩椅，坐着很不舒服，就不能整改一下吗？”他也把图片发在社交平台上。

图片显示，一排排共享按摩椅在候机大厅里摆放着，一眼望不到头，落座的旅客不多，在右边扶手上还有二维码。

另有网民对此感到很窝火：“这按摩椅坐起来完全不舒服，太硌人，这里有东西顶着、那里有东西顶着”“座椅布料不卫生，座椅背后也是藏污纳垢，根本不敢坐”。

也有人感到很无奈：“座椅靠背太窄，肩宽的人根本坐不下去”。另有人分析说：“按摩椅厂家的公关能力真强”“机场这种公共场地，放如此多的按摩椅确实不妥，不能光顾经济效益，不顾公共社会效益”。

太原机场工作人员证实，将100多把按摩椅摆在一起，是为了整体美观，并说将对座椅摆放做一些调整。

工作人员说：“在201与202登机口之间确实都是统一摆放的这种按摩座椅，大概有100多个，为了整体的美观，不过其他登机口全部是正常座椅。”

工作人员也解释，当时引进按摩椅主要是考虑到座椅上有免费充电接口，可以提升服务质量，而且还有延伸服务，“如果旅客想按摩的话，扫码也可以按摩，当时是这么考虑的。现在收到旅客反映这个座椅坐得有点不舒服，但是合同还是在执行中，我们会想办法解决这个事，将在近期对座椅摆放做一些调整”。

太原机场也通过微信，为此事致歉，并说他们在星期六（16日）晚间开始对航站楼内部分按摩椅进行了调整，“尽快将全部座椅调整到位”。

机场工作人员告诉央广网，所有座椅预计在9月19日凌晨完成所有调整。